تعليم صبيا ينظم ملتقى لتبادل الخبرات

صراحة – محمد المحسن : تنطلق بعد غدٍ الأربعاء فعاليات ملتقى تبادل الخبرات الذي تنظمه إدارة تعليم بمحافظة صبيا ممثلة بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس ( بنات) تحت شعار ” سمة وسمو” بحضور المساعدة للشؤون التعليمية ليلى شماخي وذلك بصالة السمو للاحتفالات بمحافظة صبيا .

ويهدف الملتقي الذي يستمر لمدة يومين وبمشاركة عدد من مشرفات وقائدات مدارس وحدة التطوير بإدارات التعليم بمحايل عسير وجازان وصبيا إلى تبادل الخبرات والاطلاع على تجربة المجتمعات التعلمية المهنية في متوسطة وثانوية الحسينية تشارك في الملتقى المدارس المطبقة لبرنامج تطوير المدارس ويشتمل الملتقى على العديد من ورش العمل والندوات , وعروض للتجارب الناجحة للمدارس , إضافة لإقامة معرض مصاحب للفعالية .

ويأتي الملتقى ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الإدارة خلال العام الدراسي الحالي.