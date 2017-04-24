مدير جوازات منطقة عسير يبحث مع القنصل الإثيوبي آليات إنهاء أوضاع المخالفين

صراحة – خالد الحسين : بحث مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي في مكتبه اليوم, مع القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سراك اسفا يلما، سبل تسوية أوضاع المخالفين من الجنسية الأثيوبية .

وأبان العميد الخالدي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المشتركة التي تخص المخالفين الأثيوبيون المستفيدين من أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتسوية أوضاعهم ومنْحهم تأشيرة خروج نهائي وتذليل الصعاب وتسهيل كافة الإجراءات للاستفادة من حملة “وطن بلا مخالف” والمغادرة النهائية وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة، وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة ( مرحل ) حتى يتمكن من يرغب العودة لأراضي المملكة بصفة نظامية بعد الحصول على التأشيرات اللازمة.

وأشار العميد الخالدي أن مدة هذه المهلة ٩٠ يوماً بدأت من ١/ ٧/ ١٤٣٨ ، حيث تم تجهيز مقار استقبال الوافدين بجوازات منطقة عسير وهي إدارة متابعة الوافدين بابها، وإدارة جوازات محافظة بيشه (الوافدين)، وجوازات مطار أبها الإقليمي .