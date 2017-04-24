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24 أبريل, 2017   2139

تشلسي يواجه ساوثمبتون غدا .. واختبار صعب لتوتنهام مع بالاس

كوستا يسجل ثنائية في تعادل تشيلسي مع سوانزي سيتي

صراحة – نواف العايد : يسعى فريق تشلسي إلى الفوز بخمس مباريات من أصل ست متبقية له في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أولها غدا أمام ساوثمبتون في ختام الجولة 34 من المسابقة .
ويتصدر فريق تشلسي الدوري برصيد 75 نقطة ، ويسعى إلى الحفاظ على الصدراة لنيل اللقب .
ويبعد توتنهام الثاني عن المتصدر تشلسي بأربع نقاط ، حيث يواجه بعد غد الأربعاء فريق كريستال بالاس .
كما يلتقي بعد غد الأربعاء في مباراة مؤجلة أخرى بين ارسنال وليستر سيتي بطل الموسم الماضي حيث يسعى الأول إلى الاستفادة من المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد بلوغ نهائي مسابقة الكأس الأحد للمرة العشرين في تاريخه كرقم قياسي، من أجل محاولة الدخول مجددا في صراع التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل ، كما يخوض فريق ارسنال الأحد القادم مواجهة صعبة للغاية مع توتنهام قبل أن يستضيف غريمه مانشستر يونايتد بعدها بأسبوع ، ويحتل ارسنال المركز السابع بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الذي يحتله مانشستر سيتي .
ويلعب الأربعاء أيضا في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28، فريق ميدلزبره وسندرلاند في مواجهة القاع بين فريقي في الترتيب الأخير ويتخلفان بفارق 9 و12 نقطة على التوالي عن منطقة الأمان .

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