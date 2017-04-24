“تعليم الباحة” يبحث آلية تقديم الاختبارات

صراحة – محمد المحسن : عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، اجتماعا لتفعيل قرار معالي وزير التعليم حول آلية تقديم الاختبارات كإدارة الاختبارات والتوجيه والإرشاد والإشراف التربوي والنشاط الطلابي لمساعدة قادة وقائدات المدارس لمواصلة الجهود في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق قيم الانضباط، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وأكد مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أهمية استيفاء جميع مفردات المقرر الدراسي الواردة ضمن الخطة الدراسية وضرورة تحقيق الانضباط في المدارس خلال الفترة القادمة التي تسبق الاختبارات النهائية بما يتلاءم مع توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المبنية على الأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك.

ورفع الدكتور الزهراني أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، على تلمسه حاجات أبنائه وبناته الطلاب والطالبات والمجتمع بأسره والعمل على تلبيتها بالتخفيف عنهم بتقديم الاختبارات لتسبق شهر رمضان المبارك.

وشدد الاجتماع على ضرورة تأكيد كافة المعلمين والمعلمات باستيفاء كافة مقررات المقرر في الخطة الدراسية قبل بدء الاختبارات، مع إضافة حصة دراسية واحدة مدتها 45 دقيقة في كافة المراحل الدراسية لضمان إنهاء المقرر، وكذلك تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات والورش والأنشطة اللاصفية خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي ، كما تضمنت أيضا حسم 5 درجات من درجات المواظبة عند غياب الطالب ليوم واحد بدون عذر في المرحلة المتوسطة، ودرجة واحدة في المرحلة الثانوية .

وأشار مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين في ختام الاجتماع إلى أهمية الدقة والجدية في تنفيذ الخطط الإجرائية الهادفة لتحقيق الانضباط ومتابعة استيفاء مفردات المقرر وفق خطة زمنية مجدولة تشمل القيام بزيارات ميدانية لجميع المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، مبرزاً دور قادة وقائدات المدارس في متابعة سير انتظام الفعاليات التربوية والتعليمة، منوهاً بضرورة سير فعاليات اليوم الدراسي خلال الأيام القادمة وفق الجدول الدراسي المحدد ومنع أي برنامج يؤثر على سير الحصص خلال الفترة التي تسبق الاختبارات .