مدير جامعة بيشة يوجّه بضرورة استكمال المناهج وتعويض الطلاب والطالبات عن محاضراتهم

صراحة – خالد الحسين : وجه معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي جميع عمداء الكليات بضرورة إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بوضع خطة لإنهاء المناهج الدراسية في المدة المتبقية من الدراسة وذلك حرصاً على الطلاب والطالبات.

وأكّد الدكتور نقادي ضرورة متابعة عمداء وعميدات الكليات لهذا الأمر، وموافاة معاليه بأي مشكلات قد تطرأ لاقدر الله، داعياً الله عز وجل التوفيق لطلاب وطالبات الجامعة في اختباراتهم المقبلة والتي ستبدأ في يوم ١٥ / ٨ / ١٤٣٨ وستنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك وفق التوجيهات الكريمة.