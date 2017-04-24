التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التعليمية >> مدير جامعة بيشة يوجّه بضرورة استكمال المناهج وتعويض الطلاب والطالبات عن محاضراتهم
24 أبريل, 2017   3266

مدير جامعة بيشة يوجّه بضرورة استكمال المناهج وتعويض الطلاب والطالبات عن محاضراتهم

جامعة بيشة

صراحة – خالد الحسين : وجه معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي جميع عمداء الكليات بضرورة إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بوضع خطة لإنهاء المناهج الدراسية في المدة المتبقية من الدراسة وذلك حرصاً على الطلاب والطالبات.
وأكّد الدكتور نقادي ضرورة متابعة عمداء وعميدات الكليات لهذا الأمر، وموافاة معاليه بأي مشكلات قد تطرأ لاقدر الله، داعياً الله عز وجل التوفيق لطلاب وطالبات الجامعة في اختباراتهم المقبلة والتي ستبدأ في يوم ١٥ / ٨ / ١٤٣٨ وستنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك وفق التوجيهات الكريمة.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA