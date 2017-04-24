السوق المالية تنشر مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة لاستطلاع مرئيات العموم حياله

صراحة – نواف العايد : دعت هيئة السوق المالية المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة، الذي أتاحته للعموم اعتباراً من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك تنظيم الاستحواذ من خلال الجمعية العامة، وتقديم العروض، والعروض الإلزامية والاختيارية، ومتطلبات الإفصاح، إضافة إلى توضيح الجداول الزمنية لهذه العمليات.

كما ذكرت الهيئة في بيانها، إلى إن هذا المشروع يأتي استمراراً لجهودها الرامية إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما ينسجم مع الصلاحيات التي أناطها نظام الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وقد اعتنى المشروع بتنظيم الأحكام المتعلقة بالعروض الإلزامية والاختيارية، وكذلك بالإعلانات ذات الصلة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وضوابط صفقات البيع والشراء الخاصة ويشمل ذلك ما يتصل بالمفاوضات بين المساهم البائع والعارض وتنظيم الحصول على معلومات سرية متعلقة بالشركة المستهدفة. كما اعتنى المشروع بتنظيم ما يتعلق بالتعاملات المحظورة، والاستعانة بالمستشارين القانونيين والماليين، ومدة الحظر، إضافة إلى الإعلان والجدول الزمني للعرض، كما تضمنت لائحة أحكام خاصة بالاستحواذ العكسي وفك الاندماج.

ويمكن للعموم والمختصين والمهتمين إرسال ملاحظاتهم ومرئياتهم إلى هيئة السوق المالية من خلال الوسائل التالية: بريد الكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa) فاكس: (966114906460+)؛ أو العنوان البريدي: (ص.ب ‏‏87171 الرياض 11642، عناية وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ – إدارة الأنظمة واللوائح).