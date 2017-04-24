“الانضباط” تغرم الهلال والقادسية والكوكب

صراحة – فيصل القحطاني : غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فريق نادي القادسية (10,000) ريال ، لحصول الفريق على ست بطاقات ، تتمثل في خمس بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء، في المباراة التي أقيمت بين فريقي الرائد والقادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.

ويعد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم .

كما غرمت اللجنة لاعب فريق نادي الهلال ياسر غرسان الشهراني وياسر سعيد القحطاني كل منهم (10،000) ريال لدخولهما مضمار الملعب بعد نهاية المباراة أثناء احتفالية نادي الهلال بلقب الدوري ، رغم أن اسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق نادي الهلال ضمن بطولة الدوري ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.

ويعد القرار غير قابل للاستئناف .

وضمن مسابقات تصفيات المملكة لدرجة الناشئين أصدرت لجنة الانضباط مخالفة على مساعد مدرب فريق نادي الكوكب ظافر الدوسري بإيقافه مباراتين رسميتين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها ، مع غرامة مالية قدرها (2,500) ريال ، وذلك لارتكابه سلوكاً مشيناً يتمثل في ركل لاعب الفريق المنافس، وذلك في المباراة فريقي الكوكب والباطن على ملعب نادي الشعلة في الخرج ضمن بطولة تصفيات المملكة لدرجة الناشئين ، وفقاً لتقرير حكم المباراة.

ويعد القرار غير قابل للاستئناف .