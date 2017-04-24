أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 9000 رخصة مهنية خلال نصف عام

صراحة – محمد المحسن : أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 9000 رخصة مهنية لمختلف الأنشطة وذلك من خلال البلديات الفرعية والإدارات المختصة بالأمانة.

وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس محمد بن عبد الله سليهم بأن أجمالي ما تم إصدارة من رخص خلال الفترة من الأول من شهر محرم وحتى الثلاثين من شهر جماد الأخرة 9846 رخصة من أصل 10077 طلبا, مبيناً بأن الرخص التي صدرت قد تنوعت ما بين جديد وتجديد وتنازل وتغيير نشاط وتغيير موقع وبدل فاقد.

وبين المهندس سليهم ان الجولات التي نفذتها وحدة مراكز الخدمات بالطرق بوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 145 جولة بلغت المخالفات التي تم رصدها 38 مخالفة, فيما بلغ عدد المحطات التي تم الوقوف عليها للتراخيص 4 محطات والمحطات المغلقة 13 محطة.

واشار المهندس سليهم بأن نسبة تطوير وتحسين محطات الوقود في بلديات المحافظات والمراكز والبلديات الفرعية والضواحي والنسبة المأمول تحقيقها في نهاية العام الجاري قد بلغت المحطات المطورة 20,87 % , المحطات الغير مطورة 79,12 % كما أن نسبة التطوير المأمول الوصول إليها نهاية العام الجاري في بلديات المحافظات والمراكز 40,87 % أما في البلديات الفرعية والضواحي فقد بلغت نسبة المحطات المطورة 26,96 % والمحطات الغير مطورة 73,03% فيما تبلغ نسبة التطوير المأمول الوصول إليها نهاية العام الجاري في بلديات الفرعية والضواحي 46,96 %.