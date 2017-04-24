الأمير بدر بن عبدالمحسن: سوق عكاظ لن يكون مميزاً فقط … بل حدثاً عالمياً

صراحة – خالد الحسين : قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس بزيارة لسوق (عكاظ) في مقره بالعرفاء في الطائف.

وأشاد سمو الأمير بدر بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مرحلة تأسيس وتطور سوق (عكاظ)، مثمناً جهود سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للقفز بالسوق إلى مراكز متقدمة ليحقق نجاحات تضاف على النجاحات السابقة.

وقال سموه إن سوق عكاظ سيتحول إلى ماض تليد وجميل وإلى مستقبل مشرق، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل من أجل تحويل سوق عكاظ إلى قصة نجاح عربية وعالمية، مبيناً أن هذا العام لن يكون مميزاً فقط بل محققاً لطموحات شعب المملكة، والسنة القادمة سيكون حدثاً عالمياً.

وعبر سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن سروره بزيارة سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن لسوق عكاظ، مؤكداً أن سموه يتمتع بذائقة شعرية فريدة أسهم في إبراز صورة الوطن ونهضته، مضيفاً سموه: ينطلق عكاظ المستقبل، قصة الحضارات وتاريخ الوطن، ونافذة على ماض تليد وحاضر مزدهر ومستقبل زاهر بإذن الله تعالى.

وأوضح سمو الأمير سلطان بن سلمان أن سوق (عكاظ) في نسخته الحادية عشرة يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مثمناً سموه دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني بكل مجالاته، الذي توج برعايته ـ رعاه الله ـ لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي جمع جهود ومشاريع التراث تحت مظلة واحدة، مشيراً سموه إلى أن سوق عكاظ سيكون ضمن المبادرات الرئيسة والرائدة لهذا البرنامج، وقال إن عكاظ كان منذ نشأته جزء مهم من تاريخ إنسان الجزيرة العربية ونقطة ضوء تكشف العمق التاريخي والتراكم المعرفي لإنسان هذه الجزيرة العربية من قبل عهد الإسلام.