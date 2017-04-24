رئاسة الحرمين تشكل لجنة لتنظيم الحشود وتحديد الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام

صراحة – نواف العايد : شكَّلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لجنة عاجلة لتنظيم الحشود وتحديد الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته برئاسة وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الخدمات مستشار الشؤون الإدارية والخدمية والميدانية مشهور بن محسن المنعمي وعضوية مدير إدارة المشاريع المهندس أمجد بن عايض الحازمي ومدير إدارة الحشود المهندس فارس بن فايز مُلاَّ وبمتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد الخزيم .

وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بقاصدي الحرمين الشريفين وحرصها على وضع خطط استراتيجية عالية المستوى ووفق آليات وبرامج تشغيلية وتتابعية متطورة في التنسيق وتنظيم كل هذه الحشود التي لا تزال تتوافد إلى بيت الله الحرام والمسجد النبوي من مختلف بلدان العالم الإسلامي في مشهد انسيابي ومريح .