المملكة تعرض مقوماتها السياحية والتراثية وفرصها الاستثمارية في ملتقى السفر العربي بدبي

صراحة – فيصل القحطاني : دشنت المملكة اليوم الاثنين ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشاركتها في “ملتقى السفر العربي 2017 المنعقد حالياً في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة أكثر من 2600 عارض يمثلون القطاعات السياحية والفندقية العالمية.

وتعرض الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال الجناح السعودي وبمشاركة 48 جهة تمثل القطاعين العام والخاص، مقومات المملكة السياحية والتاريخية وفرصها والاستثمارية في القطاع السياحي.

وأكد عبدالله بن عبدالملك المرشد، نائب الرئيس لقطاع التسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن مشاركة المملكة في ملتقى السفر بدبي جاءت لتعكس الصورة المميزة للمملكة ومكنونها الثقافي، الى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، اضافة الى التواصل مع الدول صاحبة الخبرات القوية في مجال السفر والسياحة على وجه التحديد.

وتهدف مشاركة الهيئة للتواصل مع كبار صنّاع السياحة العالمية، وفتح المجال للشركات السعودية المشاركة بالجناح لتبادل الخبرات والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بالسفر والسياحة والاطلاع على التجارب الدولية في القطاع السياحي وتطبيقها على المستوى المحلي، حيث يعتبر هذا المعرض السنوي من أهم التجمعات الدولية المتخصصة بالشأن السياحي والتي تسعى الهيئة وشركائها بالمشاركة في هذا المعرض وبشكل سنوي.