وزارة المالية: تطبيق إعادة البدلات سيكون مع رواتب (برج الجوزاء) يوم الثلاثين من شهر شعبان المقبل

صراحة – خالد الحسين :أوضحت وزارة المالية أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بناءً على الأمر الملكي الصادر في 25 رجب 1438هـ الموافق (22 أبريل 2017م) سيكون مع رواتب (برج الجوزاء)، الذي يصادف يوم الثلاثين من شهر شعبان المقبل.

وأبان معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الوزارة ستعمل مع الجهات الحكومية لتنفيذ الأمر الكريم، مشيرًا إلى أن حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي.