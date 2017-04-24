هيئة الهلال الاحمر تزور المرضى والمصابين في مستشفى الملك سلمان عبر متطوعينها



صراحة – فيصل القحطاني :في اطار المسؤولية الاجتماعية بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض زار متطوعين الهيئة بمنطقة الرياض المرضى والمصابين بمستشفى الملك سلمان وقدموا لهم الهدايا والورود.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض عبدالله المريبض ان هذه البادرة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية واستمرار لعدة زيارات حيث ان ارتباطنا بالمريض يجب ان لايكون بمجرد تقديم الخدمة له وتسليمه للمستشفى بل حثنا ديننا اولا ثم عملنا الانساني على زيارة المريض والمصاب ومواساتهم في مصابهم .

وختم المريبض ان توجهات الهيئة هي للعمل التطوعي والتوعوي في الدرجة الاولى للوصول الى التطلعات ، داعين المولى ان يديم الصحه والعافية على الجميع.