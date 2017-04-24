المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية



صراحة – محمد المحسن : التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال تواجده لتمثيل المملكة في اجتماع رفيع المستوى للمانحين الخاص باليمن بجنيف اليوم وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) برئاسة المستشار توماس ستال.

وجرى خلال اللقاء بحث برامج التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال العمل الإغاثي والإنساني.

وأطلع الدكتور عبدالله الربيعة الوفد على برامج ونشاطات المركز الممتدة حول 37 دولة في العالم وبالأخص في اليمن وسوريا.