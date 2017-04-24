روسيا والاتحاد الاوروبي يفشلان في تجاوز خلافاتهما بعد زيارة موغوريني

صراحة – وكالات: فشل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين في موسكو في تجاوز الخلافات بينهما رغم الدعوات لتعاون اكبر.

واعلنت موغيريني في اول زيارة رسمية لها لموسكو منذ تولي مهامها في 2014، ان التعاون بين بروكسل وموسكو “ليس مجمدا” لكن تعرقله خلافات كبيرة خصوصا حول سوريا واوكرانيا.

وقالت اثر اجتماعها مع لافروف “انه لامر سريالي ان نعتبر انفسنا شركاء استراتيجيين وان نتبنى عقوبات متبادلة”.

بيد انها اضافت “نحن نتقاسم الاهتمام المشترك بتحسين علاقاتنا”.

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 واتهامها بتقديم دعم للمتمردين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.

في المقابل حظرت روسيا استيراد معظم المنتجات الغذائية من الدول الغربية.

وقالت موغيريني ان العقوبات الاوروبية “ليست غاية في حد ذاتها” بل الهدف منها المساعدة على حل النزاع في شرق اوكرانيا الذي خلف اكثر من عشرة آلاف قتيل في ثلاث سنوات.

اما لافروف فقال ان الجانبين جددا التاكيد على ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك للسلام لاتاحة تسوية النزاع في اوكرانيا.

كما دعا الى “تحقيق معمق وسريع وشفاف” اثر مقتل مراقب اميركي تابع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا الاحد في شرق اوكرانيا لدى انفجار لغم بآليته.