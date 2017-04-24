عمل الرياض يرصد 24 مخالفه ويحيل 12 مجهولاً لجهات الاختصاص

صراحة – نواف العايد : أطاح مكتب عمل الرياض، في حملة تفتيشية نفذها في حي البطحاء بمشاركة الجهات الأمنية، بعدد من المخالفين ،إذ اسفرت الحملة التي قادها مدير قسم التفتيش بالمنطقة جريد الدوسري عن ضبط 3 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على غير السعوديين العمل بالمهن المقصوره على السعوديين ، ومخالفتين للمادة 33 لوافدين يعملان بدون رخصة عمل ، وكذلك ضبط 12 وافدا مجهولي الهوية تم تسليمهم إلى الجهة ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات الازمة حيالهم .

كما نفذ مفتشو عمل الرياض بقيادة مشرف التفتيش بالمكتب صالح المطيري حملة تفتيشية لمركز طبي شرق الرياض أسفرت عن ضبط 10 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل، وفي حملة ثالثة على محلات بيع قطع غيار السيارات تم ضبط 8 مخالفات ، فيما نفذ مكتب عمل الدوادمي حملة على محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات اسفرت عن رصد مخالفة واحده .