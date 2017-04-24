مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مساعدات غذائية وملابس في مأرب والجوف

صراحة – واس : دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في مدينتي مأرب بمحافظة مأرب ومدينة الغيل بمحافظة الجوف اليمنية توزيع مساعدات من التمور والملابس الجاهزة من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ففي مدينة مأرب عبر وكيل محافظة صنعاء عبدالله الجندبي عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات إغاثية وإنسانية لأبناء الشعب اليمني .

وفي محافظة الجوف ألقى مدير مكتب المحافظة ورئيس لجنة الإغاثة الحكومية المهندس عبدالله الحاشدي كلمة شكر فيها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , مهيباً ببقية المنظمات والمؤسسات للاهتمام بالمحافظة والتركيز على الأسر النازحة والمتضررة ، خصوصًا التي وفدت من خارج المحافظة .

وهذا التدشين يأتي ضمن 865 طنًا من التمور، و7 أطنان من الملابس، المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً في مأرب والجوف ونهم وشبوه، وسيشمل الساحل الغربي في البحر الأحمر، وعدن ولحج .