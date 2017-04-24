مدير الامن العام يعلن ترقية عدد من ضباط الصف من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن

صراحة – الرياض : انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – فقد اصدر معالي مدير الامن العام الفريق عثمان المحرج عدة قرارات تقضي بترقية عدد من ضباط الصف من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن :

– رئيس رقباء ١٥

– رقيب اول ٦٥

– رقيب ٨٠

– وكيل رقيب ٨٠

– عريف ٨٠

– جندي اول ١١٤

الاجمالي ٤٣٤

وقد رفع معالي مدير الامن العام بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يحظى به رجال الامن العام من إهتمام ، وثقة ، ورعاية تمثل لهم حافزاً ودافعاً للإرتقاء بمهامهم ، وسأل الله لمن شملتهم تلك الترقيات التوفيق والسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ للوطن قيادته ويحفظ امنه ورخائه.