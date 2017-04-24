التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> مدير الامن العام يعلن ترقية عدد من ضباط الصف من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن
24 أبريل, 2017   3956

مدير الامن العام يعلن ترقية عدد من ضباط الصف من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن

 2017-04-24-PHOTO-00005652
صراحة – الرياض : انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – فقد اصدر  معالي مدير الامن العام الفريق عثمان المحرج عدة قرارات تقضي بترقية عدد من ضباط الصف من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن  :
– رئيس رقباء  ١٥
– رقيب اول    ٦٥
– رقيب          ٨٠
– وكيل رقيب  ٨٠
– عريف          ٨٠
– جندي اول  ١١٤
الاجمالي    ٤٣٤
وقد رفع معالي مدير الامن العام بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يحظى به رجال الامن العام من إهتمام  ، وثقة ، ورعاية تمثل لهم حافزاً ودافعاً للإرتقاء بمهامهم ، وسأل الله  لمن شملتهم تلك الترقيات التوفيق والسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ للوطن قيادته ويحفظ امنه ورخائه.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA