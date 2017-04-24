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24 أبريل, 2017   2944

الجنائية الدولية تأمر باعتقال رئيس الأمن الداخلي في حكومة القذافي

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صراحة – وكالات : أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، التهامي محمد خالد، للإشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المحكمة التي مقرها لاهاي بهولندا في بيان صدر عنها اليوم الاثنين أن القضاة أقروا المذكرة الصادرة في العام 2013 بحق التهامي، في تهم منها التعذيب والاضطهاد، وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا

وبين البيان أن أمر الأعتقال يقوم على أنشطة التهامي في مجال قمع المعارضة إبان حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

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