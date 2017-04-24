أمير منطقة الباحة يوجه بتحويل قيمة الإعلانات الترحيبية والتهنئة بمناسبة تعيينه أميرًا للمنطقة إلى الجمعيات الخيرية

صراحة – واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة نقل رغبة سموه لكل من يرغب تهنئته بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة بأن تحول قيمة الإعلانات الترحيبية والاحتفال إلى الجمعيات الخيرية مع موافاة مكتب سموه بالإمارة بذلك ، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم النبيلة وتهنئتهم المقدرة.

وأكد سموه بأنه سيعمل على إكمال مسيرة التنمية والتطور بالمنطقة وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله – التى لا تألوا جهداً في خدمة المواطن في كافة مناحي الحياة ، مشيراً سموه إلى أن الباحة تستحق منا العمل الدؤوب للوصول لما يتطلع إليه أهلها باعتبارها من أهم مناطق الجذب السياحي وذات طبيعة وغطاء نباتي مميز تحتاج إلى عدد من المشاريع السياحية.

وأعرب سمو أمير منطقة الباحة عن سعادته بتواجده بين أهله بالباحة والالتقاء بهم والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم لكل ما فيه ازدهار وتطوير منطقتهم تنموياً واقتصادياً، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع ، مبتهلاً لله بأن يوفقه في خدمة المنطقة وأهلها.