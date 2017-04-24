تركيا ترفض طلب المعارضة تأجيل إعلان نتائج الاستفتاء

صراحة – وكالات : رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طلب “حزب الشعب الجمهوري” المعارض لتأجيل إعلان نتائج الاستفتاء الخاص بتوسيع الصلاحيات الرئاسية قبل صدور قرار بشأن طعنه على تلك النتائج .

وكان أتيلا كارت، محامي “حزب الشعب الجمهوري”، تقدم، الأسبوع الفائت، بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل منع لجنة الانتخابات من إعلان النتائج النهائية للإستفتاء، الذي أجري يوم 16/04/2017، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المرفوعة على تلك النتائج.

وعلى غرار ذلك، تقدم المحامي كارت بنفس الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أن الأخيرة رفضته.

والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها “حزب الشعب الجمهوري”، على نتائج عملية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، أعلن، مساء يوم 16 من الشهر الجاري، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأوضح غوفن في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 مواطنا، والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 مواطنا.

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن أواخر أبريل/نيسان بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.