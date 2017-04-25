نائب أمير جازان يوجه بعدم نشر إعلانات التهاني والترحيب بسموه وتحويل قيمتها للجمعيات والجهات الخيرية

صراحة – واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بعدم نشر إعلانات ترحيب أو تهانٍ عبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين سموه نائباً لأمير المنطقة.

وأكد سموه أهمية توجيه قيمة إعلانات التهاني والترحيب إلى الجمعيات والجهات الخيرية بالمنطقة، حرصاً منه على دعم تلك الجمعيات الخيرية والعمل الخيري بالمنطقة ، وصرف قيمتها إلى الجهات المستحقة التي تعود بالنفع والفائدة على المحتاجين من منسوبي تلك الجهات والجمعيات ، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.