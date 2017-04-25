تعديل التقويم الأكاديمى بجامعة حائل

صراحة – خالد الحسين : عدّلت جامعة حائل بعض المواعيد المحددة في التقويم الأكاديمي, وذلك بعد الأمر الملكي الكريم الذي نص على تقديم فترة الاختبارات إلى ما قبل شهر رمضان المبارك .

وأبان عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم اللويش, أن التعديلات طرأت على مواعيد فتح بوابتي التخصيص والتحويل بين الكليات وبين الأقسام, بالإضافة إلى الاختبارات النهائية لمواد الإعداد العام في جامعة حائل, التي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 شعبان, فيما ستبدأ اختبارات مواد التخصص الأحد 18 شعبان .

وأشار الدكتور اللويش إلى أن بوابتي التخصيص والتحويل ستفتح يوم الأربعاء الخامس من شهر رمضان في الساعة 1 ظهراً, بينما سيكون إقفال البوابتين يوم الأحد 9 رمضان عند الساعة 8 صباحًا .

كما خصص يومي الإثنين 10 رمضان والثلاثاء 11 رمضان لمعالجة البيانات المدخلة, فيما سيكون اعتماد نتائج التخصيص يوم الأربعاء ١٢ رمضان, والإعلان عن نتائج التحويل سيكون الخميس 13 رمضان 1438 هـ.