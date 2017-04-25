اعتماد الهيكل التنظيمي ونماذج القروض لبرنامج ” عطاء ” بغرفة الطائف

صراحة – الطائف : انتهت اللجنة المشكلة لبرنامج “عطاء” بغرفة الطائف, من إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج, والوصف الوظيفي الخاص بموظفي البرنامج, وكذلك نماذج القروض الخاصة بالبرنامج .

وأوضح المتحدث الإعلامي للبرنامج محمد سعيد الزهراني, أن برنامج عطاء هو أحد برامج غرفة الطائف التنموية لدعم ورعاية وتمويل أصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية (الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس), مشيراً إلى أن اللجنة بالغرفة انتهت من تجهيز مقر خاص للبرنامج بمقر الغرفة, وبدأت باستقبال طلبات القروض .

وأفاد أن التمويل سيكون من خلال محفظة قيمتها تصل لأكثر من 4 ملايين ريال, لمدة 3 سنوات، وتصل إلى 10 ملايين ريال, بحسب قيمة وعدد المشاريع التي سيتم دعمها, مشيراً إلى

أن الدعم سيكون 50 ألف لكل مشروع, وذلك وفقاً للشروط والضوابط, مبيناً أنه سيتم دعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة والحرفيين التي تكون ضمن النطاق الجغرافي لغرفة الطائف, وشرح الفئات المستهدفة للبرنامج ، وهم الراغبون والقادرون من الجنسين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية لامتلاك مشاريع خاصة بهم .

وحددت اللجنة عددًا من الفئات التي سيكون لها أولوية كالأفراد الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 5111 ريال, والمطلقات والأرامل, والمشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم, وذوو الاحتياج المثبتة حالتهم, والمستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء, والمتعافون من إدمان المخدرات, وكذلك المستفيدون من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية.

وأبان أن شروط الاستفادة من البرنامج يمكن معرفتها من خلال موقع الغرفة, أو زيارة مقر البرنامج بالغرفة .

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعي قد أعتمد غرفة الطائف كأول جهة تمويلية للمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة والحرفيين, وكأول غرفة تجارية على مستوى الغرف السعودية .