الذهب ينخفض بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

صراحة-وكالات:انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية حدت من خسائر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1272.67 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1274.20 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما لامس المعدن 1265.90 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل نيسان في أعقاب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي أظهرت انخفاض الدعم لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وقالت وسائل إعلام إن كوريا الشمالية أجرت تدريبا موسعا بالذخيرة الحية يوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى تأسيس جيشها في ظل وجود غواصة أمريكية بكوريا الجنوبية في استعراض للقوة وسط تنامي المخاوف المرتبطة ببرامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.87 دولار للأوقية بعدما لامست أدنى مستوى في شهر عند 17.65 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.80 دولار للأوقية بعدما انخفض أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 793.05 دولار للأوقية