النفط يصعد بعد موجة خسائر استمرت 6 جلسات

صراحة-وكالات:استعادت أسعار النفط بعض عافيتها يوم الثلاثاء بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية لكن الأسواق ما زالت تواجه ضغوطا حيث فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 51.74 دولار للبرميل.

وانخفض برنت 10 بالمئة منذ أواخر 2016 رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي لتقليص المعروض في سوق النفط.

وقالت روسيا يوم الاثنين إن إنتاجها النفطي قد يقفز إلى أعلى مستوى في 30 عاما ما لم تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد 30 يونيو حزيران.