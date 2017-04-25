الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة ينفذ برامج مكثفة للبروتوكولات العلاجية

صراحة-الرياض:نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أمس, أولى دوراته التي تُعنى بالخدمات الطبية الطارئة والبروتوكولات العلاجية التي استهدفت 16 فرداً من منسوبي الهيئة بجدة على أن يبدأ تنفيذ البرنامج تباعاً في كلٍ من مكة المكرمة, والطائف, والمزمع استمراره حتى نهاية العام الهجري الجاري, بهدف تغطية الأعداد المستهدفة لتحقيق أهداف البرنامج الذي يأتي مكملاً لبرامج سابقة تم تنفيذها في النصف الأول من هذا العام, وذلك بمقر فرع الهيئة.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبو زيد, أنه سيتم الشروع في تنفيذ برنامج دعم الحياة المتقدم للإصابات ATLS , مع حملة تثقيفية واسعة للمجتمع, بالتزامن مع برنامج الخدمات الطبية الطارئة والبروتكولات الطبية بهدف الرقي بخدمات الهيئة, بما يأمله المستفيد من هذه الخدمة المهمة والحيوية للحفاظ على الأرواح وتفادي المضاعفات الناتجة من الحوادث أو الحالات المرضية .

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد بدأت في تقديم خدمة إسعافيه تختص بالخدمات الطبية الطارئة والبروتوكولات العلاجية لمنسوبيها الميدانيين, ويهدف البرنامج إلى تصنيف الخدمات المقدمة ودور مقدم الخدمة الإسعافية وفق بروتوكول يُمكنه في التعامل مع الحالة وما يتناسب مع تأهيله على أن يتم مباشرة كل حالة بتوجيه مرحل غرقة العمليات الرئيسية حسب الحالة وما يقدم لها من خدمة علاجية فورية قبل نقلها لأقرب مرفق صحي.

ويتضمن البرنامج , أجزاء نظرية مدعمة بتطبيق عملي حي من خلال المحاضرات والمحطات العملية وعلى مدار أربعة أيام تختتم بتقييم شامل يتم من خلاله الاطلاع على جميع الجوانب التي تكفل تقديم خدمة إسعافيه تتوافق مع المعايير والمقاييس المعتمدة في المجال الطبي الإسعافي الطارئ.