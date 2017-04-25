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25 أبريل, 2017   2668

خمسة ملايين ريال .. ميزانية تشغيلية لمدارس منطقة عسير

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صراحة-ـأبها:اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان, صرف حوالي خمسة ملايين ريال تمثّل الميزانية التشغيلية المخصصة لمدارس المنطقة “بنين، بنات”، للفصل الدراسي الثاني الجاري.
وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم عسير تركي البكري ، أن المخصص المالي يمثّل بند المستلزمات التعليمية، وبند النشاطين الثقافي والرياضي ، مؤكداً على قادة وقائدات المدارس، ضرورة إعداد السجلات اللازمة لحركة الصرف، واعتمادها من اللجنة المشكلة في كل مدرسة ، مع التقيد باتباع تعليمات الصرف وفقاً للبنود المعتمدة وعدم تجاوزها .

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