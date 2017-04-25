رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الجزائري

صراحة-الرياض:استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة احمد عبدالصدوق.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء, عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الشقيقة في مختلف المجالات تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه نوه السفير الجزائري بالعلاقات التاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين, ونقل لمعالي رئيس مجلس الشورى تحيات معالي رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية عبدالقادر بن صالح فيما حمله معالي رئيس مجلس الشورى تحياته وتقديره لرئيس مجلس الأمة ولأعضاء المجلس وتمنياته لهم بدوام التوفيق .

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة خاصة في المجال البرلماني وسبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الأمة والشعبي الوطني في الجزائر ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية في المجلس الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين .