القبض على الوافدين المتهمين بسلب سائقى الشاحنات تحت تهديد السلاح بالرياض

صراحة الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة انواعها , فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه تفيد عن قيام مجموعه من الوافدين بسلب سائقي الشاحنات تحت تهديد السلاح الأبيض أثناء توقفهم على اطراف مدينة الرياض في محطات الوقود .

علية فقد عمدت القوة إلى تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت بجملة من الاجراءات اسفرت عن ضبط خمسة عشر اثيوبياً جميعهم من مخالفي نظام الاقامة في عدة كمائن و بتفتيشهم عثر بحوزتهم على سواطير و سكاكيين و مطارق حديدية يخفونها تحت ملابسهم مما يثير الشبهات حولهم

جرى إيقافهم جميعاً بمركز شرطة الثمامة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالبلاغات المقيدة ضد مجهول و تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص

– وبالله التوفيق –