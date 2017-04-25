رئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

صراحة-الرياض:استقبل فضيلة رئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير الدكتور/ابراهيم بن يحيى عطيف سعادة مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد/سعد بن عبدالله العمري وبعض منسوبي إدارة المكافحة وذلك يوم الاثنين 1438/7/27هـ وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بسير العمل كما تم استعراض آلية التعاون بين وتذليل الصعوبات والمعوقات ورفع الكفاءة وجودة العمل مما يحقق المصلحة العامة، ومن ذلك مناقشة بنود ورشة العمل المزمع عقدها بين الجهتين في منطقة عسير

حضر الاجتماع سعادة رئيس دائرة المتابعة علي بن عائض آل سلطان وسعادة ورئيس دائرة قضايا المخدرات بالفرع فهد بن مقبل العصيمي.