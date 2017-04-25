أمير منطقة تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية

صراحة-تبوك:التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في لقائه الأسبوعي أمس, القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة, وذلك في القصر الحكومي .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع, وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في المجالات الخدمية والتنموية, سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

عقب ذلك, تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .