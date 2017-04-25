آل الشيخ يجتمع بفريق برنامج التحول الوطني بالشؤون الإسلامية

صراحة-الرياض:اطلع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ خلال اجتماعه، مع فريق الرؤية والتحول الوطني اليوم بالوزارة, على أعمال وإنجازات مكتب تحقيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني بالوزارة، خلال المدة الماضية.

وأوضح المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية (VRO) الدكتور صالح بن أحمد الزهراني, أن أعضاء المكتب والفريق عرضوا على معاليه خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي للوزارة ممثلاً في رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، والتحديات التي تواجهها، وكيفية التغلب عليها، ومؤشرات الأداء التي توصلت إليها الوزارة بعد سلسلة ورش عمل مع مسؤولي الوزارة، إضافة إلى عقد 22 اجتماعا في مكاتب المسؤولين ومنسوبيهم لدراسة الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع متطلبات التحول الوطني، ورؤية 2030، وبالمعايير الموجودة لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والرؤى الموجودة فيها.

وأبان أنه جرى خلال الاجتماع عرض ما يتعلق بمكتب تحقيق الرؤية، ومنهجية عمل المكتب، وخطة التشغيل خلال عام، وكيفية الإحلال وتدريب موظفي الوزارة على تشغيل المكتب، ومتابعة جميع مشروعات الوزارة عن طريقه، ورفع التقارير السنوية، والربع سنوية وغيرها.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على خطة التحول الوطني ورؤية (2030) بالوزارة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعدد من المستشارين بالوزارة، وأعضاء فريق التحول الوطني