انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني لمديري التعليم في جامعة هارفارد

صراحة-الرياض:انطلقت أمس المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني للقيادات التربوية, بمشاركة مديري التعليم في المملكة، المقام في جامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية, بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الفترة من 7/27/ 1438هـ إلى 8/8/ 1438ھ.

وأكد وكيل الوزارة الأمين العام لإدارات التعليم والمشرف العام على برنامج التطوير المهني للقيادات التربوية الدكتور راشد الغياض, أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى جميع مديري التعليم في المملكة، ويهدف إلى الإفادة من الممارسات الدولية في مجالات القيادة الإدارية، وسبل التعليم، وتحقيق الموائمة بين الجانب العلمي والخبرة العملية للقيادات من خلال اللقاءات وحلقات النقاش مع القيادات التعليمية المماثلة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية لإدارات التعليم والمدارس في المقاطعات التعليمية المختلفة، والخروج بتقارير مهنية للزيارات المختلفة تعكس واقع العمل الميداني في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى الإفادة منها محلياً.

وأكد الدكتور الغياض متابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى البرنامج في جميع مراحله، وحرص معاليه على أن يحقق الفائدة المرجوة منه وفق الأهداف التي وضعت والخطة الزمنية المصاحبة له بهدف الاستثمار الأمثل في جميع العناصر التي يتضمنها البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج سيخرج بعدد من المبادرات النوعية التي سيتم العمل على تبني مخرجاتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، مبيناً أن البرنامج يتكون من سلسلة من برامج التطوير المهني المتتالية ويتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير القدرات القيادية لدى مديري التعليم وإطلاعهم المستجدات في عالم الإدارة التربوية، حيث يعتبر البرنامج أحد البرامج النوعية التي خصصت الجانب الأكبر منها للأداء العملي إلى جوانب نظرية من قبل متخصصين في علم الإدارة التربوية، ويقوم على هذا البرنامج خبراء جامعة هارفارد في بوسطن إحدى أعرق الجامعات العالمية، وسيتبع هذا البرنامج مبادرات ومشاريع ينفذها مديري التعليم في إداراتهم على ضوء الخبرات المكتسبة من البرنامج, حيث سيتم قياس عائدها في الميدان التعليمي وتقييمها وفق ما يحقق القيمة المضافة.

مما يذكر أن وزارة التعليم نفذت في وقت سابق البرنامج التحضيري الذي أقامه البنك الدولي في مبنى الوزارة الرئيس في الرياض يومي الثلاثاء والاربعاء 19-20 / 7 / 1438ھ , بحضور ومشاركة المعنيين في البرنامج من مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى إقامة ورشة عمل لمدة أسبوع استعداداً لانطلاقة البرنامج في جامعة هارفارد، ولوضع احتياجات مديري التعليم بالاعتبار قبل إطلاق البرنامج ليحقق أهدافه من منطلقات واقعية، مبينة في حينها أن البرنامج يأتي بالاتفاق مع جامعة هارفارد، في إطار توجهات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2020م للرفع من كفاءة القيادات التعليمية في إدارات التعليم، استشعاراً بأهمية الدور الذي يقوم به مديرو التعليم في تطوير العملية التعليمية في المناطق والمحافظات، الذي يتطلب تعزيز القدرات والمهارات القيادية لديهم، بما يساعد على تلبية متطلبات التنمية.