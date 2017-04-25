وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي رئيس وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين للاطلاع على آليات عمل برنامج حساب المواطن

صراحة – محمد المحسن : التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الثلاثاء) في مقر برنامج حساب المواطن بمدينة الرياض، رئيس وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين، وعدداً من الإعلاميين، بحضور سعادة المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج حساب المواطن.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الدكتور علي الغفيص برئيس وأعضاء الهيئة، وجميع الإعلاميين، مؤكداً أن التكامل الفعّال والشراكة المميزة مع الجهات الإعلامية تسهم في إبراز الجهود المستمرة التي تعمل عليها الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من خلال برنامج حساب المواطن، الذي يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتها.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن سياسات البرنامج وقيمة البدل تراجع بشكل ربع سنوي من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي.

وأكد أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة.

من جهته، قدم المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن لجميع الحضور عرضاً تعريفياً عن برنامج حساب المواطن، وآليات العمل فيه، وسياسات البرنامج في التسجيل والتحديث الثابتة والتي لم تتغير، مؤكداً استمرار برنامج حساب المواطن كبرنامج وطني مرتبط برؤية المملكة 2030، لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأشار المهندس العصيمي إلى أن مخرجات التسجيل ستعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، ورفعها للمقام السامي قبل الأول من مايو 2017.

وأضاف أن مبالغ الدعم الموجه ستودع نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف الدعم الموجه للمستحقين قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.

وأوضح العصيمي أنه تم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كما هم مسجلون في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين وتحديث بياناتهم متى ما حدث تغيير في البيانات، مشيراً إلى أنه بإمكان رب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن، وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان.