الترفيه : 20 فعالية في نهاية الأسبوع الأخير من أبريل

صراحة – خالد الحسين : تنهي الهيئة العامة للترفيه الأسبوع الأخير من شهر أبريل بالعديد من الفعاليات المتنوعة، حيث تقام 20 فعالية مدعومة من الهيئة العامة للترفيه وجهات حكومية مختلفة في المدينة المنورة وحائل وينبع وحفرالباطن والرياض وجدة والخبر في الفترة مابين 26 أبريل وحتى 3 من مايو، تشمل الشعر والمسرح والفروسية والتراث والطفل وتمتد للتثقيف والأطعمة والحدائق، مما يجعل نهاية هذا الأسبوع ممتعةواستثنائية.

حيث يقام في الرياض مهرجان يونيفرس بارك الرياض العائلي الذي يتضمن عدة أنشطة ترفيهية وعروض مسرحية ومرئيةوبهلوانية بالإضافة لسوق ومعرض فنون وأنشطة رياضية وألعاب فيديو، على ملعب جامعة الأميرة نورة بتاريخ 26 وحتى 29 أبريل.ويقام أيضاً مهرجان الرياض للأطعمة والحدائق ” فانيلا ” في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو، حيث يعتبر المهرجان أكبر تجمع للشركات المعنية بالأطعمةوالمشروبات، بالإضافة إلى شركات تصميم وتزيين الحدائق، وتقام في حدائق الملك عبد الله بالملز فعالية ميادين ساحرة حيث ستنقسم أرض الحدائق إلى 4 ميادين رئيسية وحولها العديد من العروض الحية والاستعراضية ومناطق الدعم، والأنشطة التفاعلية الآمنة و الملهمة في الفترة من 27 أبريل وحتى 6 مايو.

ولعشاق الشعر موعد مع الأمسية الشعرية للأمير الشاعر سعود بن عبدالله في مسرح جامعة الأميرة نورة يوم الجمعة 28 أبريل ، وتقام أيضاً في نفس اليوم فعالية جنودنا أمننا في مركز الملك فهد الثقافي ، وهي فعالية تم تصميمها بطابع توعوي لتقدير الجنود البواسل علىجهودهم المبذولة تجاه الوطن وسيعود ريع هذه الفعالية لجمعية بنيان الخيرية. وللنساء أيضاً يقام في نفس اليوم مهرجان ” نحن تراثنا الأول ” للزي التراثي بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وتتواصل فعالية ” ويك إند ” السوق التنموي الثقافي الترفيهيالعائلي الذي يشمل عروض ترفيهية مجانية ومسرحية، ويحضن أكبرتجمع دوري للرسامين الشباب بوجود أركان الألعاب للصغار والشبابومنصة التاجر الصغير وذلك في مواقف الجامعة العربية المفتوحة بحي حطين في الفترة من 28 وحتى 29 من أبريل.

ويقام في الرياض معرض الواحة الجميلة ، وهو معرض يستضيفالمواهب الأكثر إلهاماً ويجمع العلامات التجارية من دول الخليج ، كماسيضم مجموعة من المتحدثين الذين سيسعون لإلهام الزوار لتحقيقأحلامهم، والتغلب على تحدياتهم وذلك في قاعة أوشا بالرياض بالفترة من 28 وحتى 30 أبريل .

ويقام الملتقى العلمي الترفيهي “نورني” الذي تنظمه جامعة الملك سعود بدعم الهيئة العامة للترفيه، الملتقى الترفيهي التثقيفي للعائلات وذلك بمناسبة اليوم العالي للحمض النووي DNA ، في الفترة من 28 إلى 30 أبريل في الأستاد الرياضي بمقر الجامعة. وأيضاً تقام فعالية مبادرة دعم شهدائنا “حلم الطفل” المحتوية على عروض بهلوانية وعروض مرئية ومأكولات في مركز الرياض الدولي للمعاروض والمؤتمرات بالفترة من 29 أبريل وحتى 3 مايو.

وفي الخبر ، سيقام كرنفال ” لمة الطيبين ” بطابع التسعيناتوالثمانينات الميلادية ويحوي فعاليات ( الأسر المنتجه والمسرح وألعاب الكبار والصغار) ، وذلك في ساحة القصيبي بالفترة من 26 وحتى 29 أبريل . وفي نفس التاريخ تقام أيضاً بطولة المنطقة الشرقية للفروسية بشاطئ العزيزية بالخبر. وتستمر المهرجانات العائلية في الخبر حيث سيقام ولمدة عشرة أيام مهرجان الطفل والعائلة 2017 في الفترة من 26 أبريل وحتى 5 مايو حيث يهتم المهرجان بتقديم المعلومــة الكافيــة مــن مصــادر مؤهلــة أكاديميــا واحترافيا فيالمجالات المعرفية المختلفة بقوالب فنية إبداعية. وفي جدة، تستمر عروض المسرحية الكوميدية قلب للبيع وذلك في منتزه الشلال من تاريخ 27 وحتى 29 أبريل.

وتتواصل عروض العرضة السعودية الفلكلورية التي تعكس تراثالشعب في العديد من المدن، حيث تقام في المدينة المنورة بتاريخ 27 أبريل في حديقة الملك فهد، و بالرياض في منتزه السلام، وتقام بتاريخ 28 أبريل العروض في حديقة الرواد في حائل ، وفي المدينة التاريخية في ينبع البلد. وختاماً بتاريخ 29 أبريل تقام العرضة في المكان مول بحفر الباطن، وفي أرض المعارض في جنوب جدة، علماً بأن حضور هذه العروض الفلكلورية مجاني للجميع.

وضمن اهتمام الهيئة العامة للترفيه بالشباب، تخصص ملاهي الجنغل لاند كل يوم ثلاثاء للشباب فقط، ولمدة 7 أسابيع في ملاهيالجنغل لاند. يحتوي على مسابقات و نشاطات خاصة بالشباب.

وتدعو الهيئة العامة للترفيه الجميع لزيارة هذه الفعاليات الشاملة والمتنوعة الغير مسبوقة بصحبة العائلة. ويمكن الوصول إلى معلوماتأكثر عن الأنشطة الترفيهية وذلك بالدخول إلى الرابط الإلكترونيwww.roznamah.sa ، أو متابعة حساب الهيئة العامة للترفيهعلى قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa .