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25 أبريل, 2017   1955

جمعية بر العقيق تحدد مواعيد الاختبارات والحفل الختامي لمناشطها

2017-04-25_152101

صراحة – نواف العايد : حدد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق، موعد اختبارات الفترة الثالثة والأخيرة لطلاب الحلقات بتاريخ 15 / 8 /1438هـ ، فيما تحدد موعد الحفل الختامي للجمعية في السابع والعشرين من الشهر نفسه .
واستعرض مجلس الجمعية خلال اجتماعه السابع الذي عقد أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية شاهر العتيبي وحضور الأعضاء بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية، نتائج الاختبارات وتقييم خطتي التعليم والإشراف للعام الدراسي 1438هـ.
وحدد المجلس موعد الحفل الختامي للحلقات والدور النسائية يوم الثلاثاء 13 / 8 /1438هـ ، وموعد حفل الروضة يوم الخميس الموافق 15 / 8 / ، فيما أقر المجلس أجرى بعض التعديلات لتطوير عمل وأداء الحلقات للحصول على مخرجات جيدة ، وتكريم الطالب عبدالله بن عايض بن مسفر بن نوار، الذي مثل الجمعية ومنطقة الباحة في جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وحصل تقدير ممتاز.

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