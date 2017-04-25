التمرين البحري الثنائي السعودي الأردني ” عبدالله 5″ يواصل مناوراته

صراحة – فيصل القحطاني : تواصلت مناورات التمرين البحري الثنائي السعودي الأردني ” عبدالله 5″ ، الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الماضي ، في الأسطول الشرقي بالجبيل والذي تقوم به مجموعة الأمن البحرية الخاصة بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية ، وذلك من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية لجميع وحدات وأفرع القوات المسلحة ، كما استمرت المناورات التدريبية الميدانية والنظرية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

وأوضح قائد التمرين المقدم البحري عبدالله بن محمد العمري أن المناورات اشتملت على عدد من التدريبات مثل الرماية التكتيكية النهاريه والليلية، ورماية القناصة ومكافحة الإرهاب واستطلاع الشواطئ والإغارة على السواحل ، وطرق التعامل مع المتفجرات المبتكرة، والإنزال والانتشال بواسطة الطائرة العمودية ، وطرق إزالة العوائق الشاطئية ، والتعامل مع الألغام البحرية ، واقتحام المباني والتعامل مع الألغام اللاصقة وتفتيش الأرصفة.

وبين المقدم العمري, أن التمرين يستمر إلى منتصف الأسبوع القادم وسيتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي ستستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات “عبدالله 5 ” .