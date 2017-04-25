تكريم 355 طالبة متفوقة بتعليم صبيا

صراحة – خالد الحسين : كرمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بقسم الإرشاد و توجيه الطالبات مساء أمس 355 طالبة متفوقة من المرحلتين المتوسطة و الثانوية حصلوا على معدل 100% على مستوى مدارس المحافظة والمكاتب التعليمة التابعة لها , بحضور مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمة ليلي بنت قاسم شماخي وعدد من القيادات التعليمية والمرشدات الطلابيات و القائدات و أمهات الطالبات المتفوقات وذلك بقاعة إيلاف للاحتفالات بالمحافظة .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الاحوس كلمة عبر أجهرة الاتصال أكد فيها أن وزارة التعليم ما زالت تعمل على الرقي بالعملية التعليمية وإثراء مخرجات التعليم العام في المملكة والرفع من مستوى الأداء العلمي لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بما يواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات التنمية من خلال العديد من المشروعات , كما حفز الطالبات على الاستمرار في التميز والتفوق لتحديد الأهداف المستقبلية لهن وإعطاء الوطن بعض حقوقه , مبيناً أن التعليم هو السبيل الأمثل لصناعة الأمم ورقيها لما له من شأن في الأخذ بيد الوطن إلى مستقبل واعد بأجيال سباقة إلى الإبداع والوفاء بمتطلبات العصر الحديث , إلى جانب مسايرة المتغيرات المتسارعة والتحديات العالمية والموازنة بين ذلك كله فيما يوافق الشرع في ظل جهوداً حثيثة من قبل الحكومة الرشيدة لرفع مخرجات التعليم , مهنيا جميع الطالبات بهذا التفوق .

بعد ذلك ألقت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ، كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بالطالبات المتفوقات، مؤكدة أن تحقيق الصدارة لم يكن بالأمر السهل وإنما كان نتيجة الصبر والكفاح والإرادة القوية فالشكر لأسرة الطالبة ولمدرستها ولمعلماتها على جميل الرعاية والاهتمام.

عقب ذلك ألقت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات هدى بنت أحمد مدهوس ، كلمة عبرت فيها عن فخرها بالطالبات المتفوقات فهن صنّاع النجاح ومستقبل الوطن, فكل طالبة متفوقة في مجتمعنا هي قوة لدينها ثم وطنها , تجتهد وتتميّز لتصنع بذلك فكرًا رائدًا وعقلاً مبدعا , ثم ألقت الطالبة عفاف بنت محمد جعفري كلمة الطالبات المتفوقات قدمن فيها الشكر لكل من ساهمن في تعليمن وتفوقهن الذي سيكون دافعا لهن وحافزا لبقية الطالبات على الاستزادة من العلم والجد في طلبه.

بعد ذلك انطلقت مسيرة الطالبات المتفوقات , ثم توالت فقرات الحفل والذي اشتمل على العديد من الكلمات والاوبريت الإنشادي والعروض المرئية .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات و اللجان المشاركة في الحفل .