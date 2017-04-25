الحجاز يتأهل لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم

صراحة – نواف العايد : تأهل فريق الحجاز لكرة القدم بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية ، بعد تعادله بدون أهداف في المباراة التي جمعته أمس مع ريق القوس التي أقيمت بمنطقة القصيم .

وجاء تأهل فريق الحجاز بعد تصدره لمجموعته التي ضمت فرق التقدم ورأس تنورة والقوس بخمس نقاط .

وعبر رئيس نادي الحجاز عبدالله بن عبدالواحد البكيري عن سعادته بهذا الانجاز التاريخي الأول مرة في تاريخ النادي منذ تأسيسه قبل 38 عاماً ، مشيداً بما قدمه الجهاز الإداري والفني ولاعبين من جهود أثمرت بتحقيق الصعود .

وبين أنه سيقام احتفالات بهذه المناسبة وسيتم تكريم لاعبي الفريق ، وكل من أسهم ودعم ووقف مع النادي ، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة السابق الذي كان يتابع نتائج النادي أول بأول حتى تحقق هذا الانجاز ، كما يهدي هذا التأهل إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .