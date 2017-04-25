سمو ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر وعبدالله بن مترك الدوسري

صراحة – فيصل القحطاني : أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وعبدالله بن مترك الدوسري – رحمهما الله – عقب صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة التي أمها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز والد الفقيد ناصر، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأشقاء الفقيد فيصل وخالد وعبدالله ومحمد وسلمان وذوي الفقيد عبدالله بن مترك الدوسري وأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي الوزراء وجموع من المصلين.