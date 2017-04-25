بلدية أملج تضبط مستودعاً مخالفاً يستخدم لتخزين المياه الصحية والمشروبات الغازية

صراحة – محمد المحسن : أغلقت بلدية محافظة أملج اليوم مستودعاً مخالفاً يستخدم لتخزين المياه الصحية والمشروبات الغازية والحليب ، وأتلفت محتوياته ، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس ، أن البلدية ضبطت مستودعاً في منطقة المزارع تديره عمالة أجنبية، حيث يقومون بتخزين المياه الصحية والمشروبات الغازية والحليب والبيرة ومشروبات الطاقة بطرق مخالفة

وغير مصرح بها ومعرضة للأتربة والحرارة ، وقد تم خلال المداهمة مصادرة 3854 كرتوناً و “134890” عبوة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، لافتاً إلى أنه تم إتلاف جميع ما تم مصادرته واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان ، أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة والغير المرخصة ذات الأثر السلبي على الصحة العامة، التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية، مشيراً إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي من خلال فرقها الميدانية التي تعمل على مدار اليوم .