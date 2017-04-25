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25 أبريل, 2017   2967

فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخماد حريق جبل “أثرب” بمحافظة بارق

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صراحة – محمد المحسن : يواصل رجال الإطفاء بمركز الدفاع المدني في محافظة “بارق” احتواء وإخماد حريق شب في جزء من جبل “أثرب” بمحافظة “بارق” التابعة لمنطقة عسير .
وأبان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق الذي نشب مساء أمس في أشجار وأعشاب بجزء من جبل “أثرب” الواقع شرقي محافظة بارق ، انتشر في أجزاء صخرية وعرة جداً يتعذر معها وصول آليات ومعدات الإطفاء التي تبعد عن موقع الحريق بحوالي ٣ كم ، ولذلك تم استخدام الوسائل والتجهيزات اليدوية لمنع امتداد الحريق الذي بلغت مساحته الحالية ١٠٠× ١٠٠ م بمواقع متفرقة، مشيرا إلى أن الرياح القوية ساهمت في انتشار الحريق إلى مواقع متفرقة من الجبل.
وأكد العاصمي أنه تم دعم الفرق الميدانية بعدد الأفراد والضباط وفق خطة الإسناد الآلي والبشري .

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