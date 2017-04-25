التعادل الايجابي يحسم مواجهة التعاون مع لوكوموتيف الأوزبكي

صراحة – نواف العايد : أدرك مدافع التعاون السعودي ريكاردو ماتشادو هدف التعادل لفريقه بالدقيقة ( 91 ) من المباراة في اللقاء الذي جمعهما اليوم في أوزبكستان مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي لتكون النتيجة أربعة أهداف لكل منهما ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وكان التعاون قد تقدم في الدقيقة ( 18 ) بهدف للاعبه عبد المجيد السواط بعد مراوغة عدد كبير من لاعبي الخصم ، ثم سجل لوكوموتيف طشقند ثلاثة أهداف بعدها أهدر فريق التعاون ركلة جزاء كانت ستمنح التعاون التعادل ، ثم قلص جهاد الحسين الفارق للتعاون في الدقيقة ( 65 ) ، بعدها أدرك التعادل لاعب التعاون الحسن ندياي في الدقيقة ( 69 ) ، ليعود الفريق الأوزبكي من تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة ( 81 ) ، ثم سجل كن ماتشادو لاعب التعاون هدف التعادل في الدقيقة ( 91 ) من الوقت بدل الضائع ليحتفظ للتعاون بفرصة اجتياز دور المجموعات .

وارتفع رصيد التعاون إلى 5 نقاط بالمركز الرابع ، كما ارتفع رصيد الفريق الأوزبكي إلى 5 نقاط بالمركز الثالث بفارق الأهداف .

وفي الجولة القادمة والأخيرة يلعب التعاون مع استقلال طهران ، بينما يحل لوكوموتيف ضيفا على الأهلي في دبي .