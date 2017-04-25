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25 أبريل, 2017   2576

تسليم مفاتيح 17 سيارة لمستحقيها ضمن مشروع تأهيل الأسر بمحافظة العارضة

سعد بن مقرن المقرن

صراحة – محمد المحسن : سلّم وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن، أمس، مفاتيح 17 سيارة لمستحقيها تمثل الدفعة الثالثة من السيارات المقدمة من شركة مبادرة الخير ضمن مشروع تأهيل الأسر الذي ترعاه جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العارضة, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الإمارة .
وأوضح أمين عام الجمعية عطيه الدوشي أن الدفعة الثالثة التي تم تسليمها لمستحقيها هي الدفعة الأخيرة من المشروع الذي قدم في مجمله 50 سيارة لمستحقيها من المستفيدين من برامج الجمعية , منوها بجهود شركة مبادرة الخير على تبني مشروع دعم الأسر .
واستعرض نائب رئيس الجمعية حسين بن أحمد حريصي من خلال عرض مرئي أبرز نشاطات الجمعية والبرامج التي تقوم عليها، مؤكداً أن الجمعية تواصل نهجها في خدمة المجتمع .
من جانبه قدم محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده الشكر والتقدير لوكيل إمارة منطقة جازان وللجهات الداعمة, ولجمعية البر الخيرية لما تقدمه من مشروعات خيرية متميزة لخدمة المستفيدين .
حضر حفل التسليم المدير التنفيذي لشركة مبادرة الخير عبدالعزيز العصيمي .

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