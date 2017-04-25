دول مجلس التعاون تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

صراحة – خالد الحسين : أوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اعتمدت قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من جمهورية كوريا تتراوح بين 12% إلى 25% ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 25 يونيو 2017م .

وأشار إلى أن قرار فرض الرسوم جاء بناءً على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة ، استمر لمدة عام شاركت فيه الشركات الكورية المصدرة وجهات حكومية بجمهورية كوريا بما فيها السفارة، كما شارك أيضا المستوردون الخليجون والصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات، حيث تم خلال هذا التحقيق دراسة جميع جوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.

وأبان العبري أنه تم نشر تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد رقم (10) الصادر بتاريخ 26 رجب 1438هـ الموافق 23 أبريل 2017م، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.