بر أبها تقدم مساعدات مالية وعينية بأكثر من 9 ملايين ريال خلال العام الجاري

صراحة – نواف العايد : قدمت جمعية البر بأبها أكثر من 9 ملايين ريال ، تمثلت في مساعدات مالية وعينية للأسر التي ترعاها الجمعية في الربع الأول من العام المالي الجاري( 2017م) .

وأبان أمين عام الجمعية محمد بن فحاس أنه استفاد من هذه المساعدات والبرامج ( 2.412 أسرة) من الأيتام و المرضى و الأسر المنتجة ، مشيرا إلى أن بعض المساعدات المالية ذهبت إلى برامج منها إعانات الزواج و “السقيا” وكسوة الشتاء .

وأكد ابن فحاس أن ما نفذ من برامج ومشروعات تم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، مثمنا حرص سموه الدائم على تمكين الجمعية من أداء واجبها في المنطقة بالشكل المطلوب ، مقدماً شكره لكل من أسهم في دعم أعمال وبرامج الجمعية لتواصل مسيرتها (عطاء وإحسان) .