تعليم القطيف يدشن معرض البرامج الإرشادية الوزارية ” رفق، صفاء، نبراس”

صراحة – فيصل القحطاني : دشن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبد الله العليط يوم أمس، معرض البرامج الإرشادية الوزارية ” رفق، صفاء ، نبراس”، الذي تنظمه وحدة التوجيه والإرشاد بالمكتب, وذلك بثانوية المجيدية بحضور مسؤولي المكتب وعدد من المشرفين ومشاركات طلابية من جميع المدارس بمراحلها الثلاث.

ويهدف المعرض الذي يستقبل طلاب المدارس من المراحل كافة حتى نهاية الأسبوع الحالي من خلال زيارات مجدولة إلى تحصين 48 ألف طالب بقطاع القطيف من العنف المدرسي بكافة أنواعه الجسدية والنفسية والبيئية, وتبيين آثاره الوخيمة، إضافة للتوعية من أضرار التدخين بشتى مشاربها، والتثقيف من آفة المخدرات.

واطلع العليط على اللوحات الإرشادية التعبيرية والمجسمات المؤثرة والأعمال الفنية والقصص والبحوث ومجموعة من التغريدات التفاعلية، بمشاركة أكثر من 100 مدرسة بما يقارب 160 عملاً منوعاً ، وعرض التجربة الإلكترونية في البرامج الإرشادية الذي قدمه المرشد الطلابي بمدرسة الخطيب البغدادي الثانوية سلمان الحبيب ، بالإضافة إلى ركن زمالة المدمن المجهول, وشاهد مدير مكتب تعليم القطيف عرضاً موجزاً لنتاج المدارس من الأفلام القصيرة التي بلغت أكثر من 15فلماً، إلى جانب انجازات وحدة التوجيه والإرشاد، وأفلام ومقاطع قصيرة ومواقف تربوية تبين الآثار السلبية في مقابل الآثار الإيجابية للبرامج الثلاثة.

وفي الختام كرم العليط منظمي المعرض والجهات المشاركة بدروع وشهادات نظير جهودهم الكبير في توعية الطلاب بالمعارض الإرشادية التوعوية.