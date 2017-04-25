كأس فيصل: نتائج مباريات الجولة العشرون المؤجلة

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل – هجر ( 0 – 1 )
الخليج – أحد ( 3 – 2 )
الهلال – النصر ( 2 – 2 )
الفيصلي – الاتحاد ( 2 – 1 )
الأهلي – القادسية ( 4 – 2 )
الوحدة – الفتح ( 2 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 53 نقطة )
2 – الأهلي ( 51 نقطة )
3 – النصر ( 51 نقطة )
4 – القادسية ( 38 نقطة )
5 – الاتحاد ( 37 نقطة )
6 – أحد ( 35 نقطة )
7 – الشباب ( 34 نقطة )
8 – الفيصلي ( 33 نقطة )
9 – الجيل ( 32 نقطة )
10 – الفتح ( 28 نقطة )
11 – الخليج ( 24 نقطة )
12 – هجر ( 24 نقطة )
13 – الوحدة ( 21 نقطة )
14 – التعاون ( 15 نقطة )