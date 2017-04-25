كأس فيصل: نتائج مباريات الجولة العشرون المؤجلة

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل – هجر ( 0 – 1 )

الخليج – أحد ( 3 – 2 )

الهلال – النصر ( 2 – 2 )

الفيصلي – الاتحاد ( 2 – 1 )

الأهلي – القادسية ( 4 – 2 )

الوحدة – الفتح ( 2 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 53 نقطة )

2 – الأهلي ( 51 نقطة )

3 – النصر ( 51 نقطة )

4 – القادسية ( 38 نقطة )

5 – الاتحاد ( 37 نقطة )

6 – أحد ( 35 نقطة )

7 – الشباب ( 34 نقطة )

8 – الفيصلي ( 33 نقطة )

9 – الجيل ( 32 نقطة )

10 – الفتح ( 28 نقطة )

11 – الخليج ( 24 نقطة )

12 – هجر ( 24 نقطة )

13 – الوحدة ( 21 نقطة )

14 – التعاون ( 15 نقطة )