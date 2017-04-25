الخطوط السعودية تستعرض أجهزتها الذكية المحدثة في معرض سوق السفر بدبي

صراحة – خالد الحسين : استعرضت الخطوط الجوية العربية السعودية بمعرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه مدينة دبي في دورته الـ 22، تطبيقاتها المحدثة على الأجهزة الذكية واللوحية والتجهيزات والخدمات المبتكرة في صناعة النقل الجوي، خلال مشاركتها وتستمر فعالياته حتى سوم الخميس المقبل.

وجاء جناح الدرجة الأولى للجيل الجديد من طائرات بوينج “B777-300ER”، في طليعة المعروضات في ركن “السعودية” المشارك في معرض سوق السفر العربي الذي يستمر لخمسة أيام، إلى جانب إبراز الخدمات المتميزة التي تقدمها “السعودية” لضيوفها في مواقع الخدمة وصالات “الفرسان”.

وحظيت خطط واستراتيجيات الخطوط الجوية العربية السعودية التطويرية في المرحلة الحالية، بنصيبٍ وافر في ركنها بالمعرض، إلى جانب الخدمات الأخرى التي نالت “السعودية” على إثرها جائزة أفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال الترفيه اللاسلكي عبر الأجهزة الشخصية للضيوف .

وكشفت الخطوط السعودية في جناحها بالمعرض على برنامج “عطلات السعودية” لتقديم الاختيار الأمثل للعطلات في جميع أنحاء المملكة والعالم والذي صُمم من خلال الفهم العميق لاحتياجات الضيوف وتفضيلاتهم للسفر الديني والترفيهي والتجاري والعمل على توسيع وتعميق العلاقات مع ضيوف “السعودية” ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال تشجيع السياحة في المملكة سواء للضيوف المعتمرين أو الراغبين في استكشاف مناطق الجذب الأخرى في المملكة العربية السعودية ، وتم تدشين موقع البرنامج على شبكة الإنترنت “www.holidaysbysaudia.com” حيث يمكن للضيوف الاطلاع على مزايا البرنامج والاستفادة من خدماته.

من جانبه أثنى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي قام بها أمس للمعرض وتفضله بالاطلاع على خدمات ومنتجات “السعودية” الجديدة مؤكداً أن هذا الحدث فرصة مواتية لاستعراض المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في مختلف الشركات والوحدات الاستراتيجية ويهدف إلى مضاعفة ما تم تحقيقه من إنجازات على مدى سبعين عاماً خلال سبعة أعوام تنتهي في 2020م ، عبر الاستثمار الأمثل في العنصر البشري والأسطول وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وغيرها.

وأكد الجاسر أن برنامج “عطلات السعودية” سوف يوفر للضيوف من خلال التعاقد مع “شبكة أكسبيديا”، الوصول إلى أكثر من 260,000 إقامة فندقية في أكثر من 29,000 وجهة بما في ذلك مكة المكرمة، جدة، الرياض، دبي، لندن، باريس ونيويورك، كما سيتيح البرنامج إمكانية الوصول إلى 30 من أكبر شركات تأجير السيارات العالمية عبر 30,000 موقعاً مما يتيح للضيوف اختيار مجموعة رحلاتهم المثالية مع الفندق والسيارة مشيراً إلى أنه تم اختيار “شبكة أكسبيديا” لما تمتلكه من إمكانيات عالية المستوى في توفير الإقامة في جميع أنحاء العالم، ومرونة حجز العطلات والتكنولوجيا المتوفرة والتي تشمل إمكانية دفع ثمن حجز الفندق في وقت الحجز أو عند الوصول.

ويتميز ركن الخطوط السعودية هذا العام بقسم تفاعلي جديد مكوّن من طابقين بمساحة (200 متر مربع) تعرض فيه “السعودية” أحدث خدماتها ومنتجاتها والبرامج التي تقدمها لضيوفها على متن طائراتها، وسيتمكن زوار الجناح من تذوق أطباق خاصة يعدها لهم طهاة مهرة عالميين ضمن الخدمة الجديدة التي أطلقتها مؤخراً والمعروفة بالطاهي الجوي على عدد من رحلاتها حول العالم بالإضافة إلى أنشطتها المستقبلية والخدمات المتميزة التي تقدمها لضيوفها في جميع مواقع الخدمة وفي صالات (الفرسان) داخل وخارج المملكة.

وقال الجاسر: تستثمر “السعودية” المناسبة للتعريف بالمحطات الدولية الجديدة، التي بدأ التشغيل الرحلات إليها خلال هذا العام وهي (ملتان في باكستان، وبورتسودان في جمهورية السودان) إلى جانب الخط الجديد الذي يربط العاصمة الرياض بمانشستر في المملكة المتحدة، والذي من المقرر تدشينه في يونيو 2017م ، إضافة لشبكة الرحلات الواسعة التي تسيرها حالياً والتي تصل إلى 86 محطة داخلية ودولية ، كما اشتمل جناح “السعودية” على قسم خاص للتعريف بكل ما يتعلق بالتحالف العالمي “سكاي تيم” والتي انضمت له الخطوط السعودية في 29 /05 /2012م ، حيث يضم (20) شركة طيران من مختلف قارات العالم ، وينقل سنوياً أكثر من 665 مليون مسافر مما يوفر للضيوف على رحلات “السعودية” وشركات التحالف باقة واسعة من الخدمات تشمل شبكة رحلات واسعة حول العالم وذلك من خلال حوالي 17,343 رحلة يومياً و 1,062 وجهة في 177 دولة إلى جانب صالات السفر التي تبلغ 672 صالة في مختلف مطارات العالم.

ولفت الانتباه إلى العمل الذي تعكف عليه “السعودية” لتطوير المستمر لبوابتها على الإنترنت والتطبيق الخاص بالأجهزة الذكية بشكل مستمر لمواكبة كل جديد في عالم التقنية الحديثة ، حيث أن هناك العديد من التحديثات التي سيتم تفعيلها على التطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017م من أهمها الخدمات الإضافية التي تشمل حجز المقاعد المميزة والدفع المسبق لرسوم الأمتعة الإضافية وطرق الدفع المتعددة مفيداً أن جناح “السعودية” بمعرض سوق السفر العربي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والشركات المهتمة بالسفر والسياحة ، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها “السعودية” في العديد من المجالات، كما زار الجناح عدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات والمختصين بصناعة النقل الجوي وعدد من الاعلاميين.